Hayvanları kurtarmak isterken ağır yaralandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde ahırda yangın çıktı. Yangın sırasında, ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen Yusuf Dursun, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Hayvanları kurtarmak isterken ağır yaralandı - 1

Mardin’de ahırda çıkan yangında, hayvanları kurtarmak isteyen Yusuf Dursun ağır yaralandı.

Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi’nde Ahmet Dursun’a ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı.

Dursun’un oğlu Yasin Dursun, içeride mahsur kalan 3 ineği kurtarmak isterken yaralandı.

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Hayvanları kurtarmak isterken ağır yaralandı - 2

İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Yusuf Dursun, Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayvanları kurtarmak isterken ağır yaralandı - 3

Hayati tehlikesi bulunan Dursun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

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