Hayvanları kurtarmak isterken ağır yaralandı
Mardin’in Dargeçit ilçesinde ahırda yangın çıktı. Yangın sırasında, ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen Yusuf Dursun, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.
Mardin’de ahırda çıkan yangında, hayvanları kurtarmak isteyen Yusuf Dursun ağır yaralandı.
Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi’nde Ahmet Dursun’a ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı.
Dursun’un oğlu Yasin Dursun, içeride mahsur kalan 3 ineği kurtarmak isterken yaralandı.