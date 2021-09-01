Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı

Kısa sürede müdahale etmelerine rağmen karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgi veren Erdal Şahan, yangının nasıl kontrol altına alındığını anlattı:

"21 Ağustos günü saat 13.07 sularında yangın harekat merkezimize Heybeliada'da yangın olduğu ihbarı geldi. Saatte 50 kilometre hızda esen bir rüzgâr olması rağmen ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürdü. Aynı zamanda alana 2 uçağımız, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gücümüzü sevk ettik. Hava araçlarımız peyderpey yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını 15.24'te kontrol altına aldık. Ardından soğutma çalışmalarına başladık''.