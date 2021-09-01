Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı

DHA 01.09.2021 - 17:03
Soğutma çalışmalarının 5 gün sürdüğünü söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, 5 gün boyunca sahada tek bir kökte duman kalmayıncaya kadar çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahan, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Ancak Türkiye istatistiklerine baktığımızda genel olarak yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğu biliyoruz. İnsanlarımızı bu konuda biraz daha bilinci ve dikkatli olmaya davet ediyorum"diye konuştu.
Yanan alanda herhangi bir hayvan ölümünün tespit edilmediğini belirten Şahan, "Bin 700 civarında ağacımız zarar gördü. Geçen sene Heybeliada'da 5 hektarlık bir alan yanmıştı. Anayasamız gereği yanan alanlar hiçbir amaçla kullanılamaz. Aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılması gerekir ve alan orman olarak devam ettirilir" dedi.
Kısa sürede müdahale etmelerine rağmen karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgi veren Erdal Şahan, yangının nasıl kontrol altına alındığını anlattı:
"21 Ağustos günü saat 13.07 sularında yangın harekat merkezimize Heybeliada'da yangın olduğu ihbarı geldi. Saatte 50 kilometre hızda esen bir rüzgâr olması rağmen ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürdü. Aynı zamanda alana 2 uçağımız, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gücümüzü sevk ettik. Hava araçlarımız peyderpey yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını 15.24'te kontrol altına aldık. Ardından soğutma çalışmalarına başladık''.