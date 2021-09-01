Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı

Heybeliada'da çıkan yangında hasar gören ormanda yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı. Yanan alanda kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar kesiliyor. 7 hektarlık alanda bin 700 ağacın zarar gördüğünü belirten İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, "11 Kasım'a kadar ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayıp yanan alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

DHA 01.09.2021 - 17:03

Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 1
Heybeliada Eski Değirmenyeri'nde 21 Ağustos'ta orman yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 2
Yanan alanda ekiplerin ve orman bölge müdürlüğünün çalışmaları başladı.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 3
Küle dönen bölgede kurtarılamayacak durumda olan ağaçlar motorlu testere ile kesilmeye başlandı. Temizlik çalışmasının yapıldığı alanda son durum drone ile görüntülendi.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 4

"AMACIMIZ 11 KASIM'A KADAR ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAMAK"

Soğutma çalışmalarının 5 gün sürdüğünü söyleyen İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, 5 gün boyunca sahada tek bir kökte duman kalmayıncaya kadar çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 

Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 5
Yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra, yanan ağaçların temizlenme ve kesim işlemlerine devam edildi.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 6
Yanan bölgede 8 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Şahan, ağaçlandırma çalışmalarını 11 Kasım Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Günü'ne kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 7

"YANGINLARIN YÜZDE 97'Sİ İNSAN KAYNAKLI"

Yangında 7 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahan, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Ancak Türkiye istatistiklerine baktığımızda genel olarak yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğu biliyoruz. İnsanlarımızı bu konuda biraz daha bilinci ve dikkatli olmaya davet ediyorum"diye konuştu.

Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 8

"YANGINDA BİN 700 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ"

Yanan alanda herhangi bir hayvan ölümünün tespit edilmediğini belirten Şahan, "Bin 700 civarında ağacımız zarar gördü. Geçen sene Heybeliada'da 5 hektarlık bir alan yanmıştı. Anayasamız gereği yanan alanlar hiçbir amaçla kullanılamaz. Aynı yıl içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılması gerekir ve alan orman olarak devam ettirilir" dedi.

Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 9

Kısa sürede müdahale etmelerine rağmen karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgi veren Erdal Şahan, yangının nasıl kontrol altına alındığını anlattı:

"21 Ağustos günü saat 13.07 sularında yangın harekat merkezimize Heybeliada'da yangın olduğu ihbarı geldi. Saatte 50 kilometre hızda esen bir rüzgâr olması rağmen ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürdü. Aynı zamanda alana 2 uçağımız, 5 helikopterimiz ve yeteri kadar kara gücümüzü sevk ettik. Hava araçlarımız peyderpey yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangını 15.24'te kontrol altına aldık. Ardından soğutma çalışmalarına başladık''.

Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 10
Yangının şehre çok yakın bir noktada başladığını söyleyen Şahan, o dönem ormanlara giriş yasağı olmasına rağmen alevlerin rüzgarın gücüyle adanın arka yüzüne kadar hızla ulaştığı aktardı.
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 11
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 12
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 13
Heybeliada'da 1700 ağaç yandı: Yeşillendirme çalışması başladı - 14

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