Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş

"YOL GÜZERGAHI ARABALARLA DOLU"

Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk. Fakat biz de yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız. Kayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir TIR parkı yapsalar bu yoldaki tehlike sona erecektir" diye konuştu.