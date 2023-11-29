Hicri yılbaşı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi belli oldu
2024 hicri yılbaşının ne zaman gerçekleşeceği İslam camiası tarafından merak edilmeye başladı. Her yıl hicri yılbaşı tarihi büyük bir heyecanla Müslümanlar tarafından bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre bu yıl hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Peki, 2024 hicri yılbaşı ne zaman?
2024 hicri yılbaşı tarihi, yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, 2024 hicri yılbaşı ne zaman başlayacak?