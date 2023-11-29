Hicri yılbaşı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi belli oldu

2024 hicri yılbaşının ne zaman gerçekleşeceği İslam camiası tarafından merak edilmeye başladı. Her yıl hicri yılbaşı tarihi büyük bir heyecanla Müslümanlar tarafından bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre bu yıl hicri yılbaşı tarihi belli oldu. Peki, 2024 hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri yılbaşı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi belli oldu - 1

2024 hicri yılbaşı tarihi, yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, 2024 hicri yılbaşı ne zaman başlayacak?

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Hicri yılbaşı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi belli oldu - 2

2024 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Hicri yılbaşı ne zaman? 2024 Muharrem ayı tarihi belli oldu - 3

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 16 Temmuz 2023 Salı gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

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