Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları

HİLVAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hilvan Belediyesi Başkanı Aslan Ali Bayık Kimdir?





1961 Yılında Hilvan’ın Kepirhisar Köyü’nde doğdu.

İlkokulu doğduğu köy olan Kepirhisar’da okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1984 yılında çalışma hayatına başlayan Bayık, 1988 yılına kadar Hilvan Belediyesi’nde Su İşleri’nden sorumlu memur olarak çalıştı. Ardından Şanlıurfa Belediyesi’ne geçerek belediyenin çeşitli birimlerinde idareci olarak çalışmaya devam etti.

29 Mart 2009’da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı yüzde 28 oy oranı ile Hilvan Belediye Başkanı seçildi.

2014 Mahalli İdareler Genel Mahalli Seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Başkanı Adayı oldu yüzde 34 oy oranı ile seçimi tekrar kazandı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden AK PARTİ’ den aday olan Aslan Ali Bayık, yüzde 49,40 oyla üçüncü defa Hilvan Belediye Başkanı seçildi.

Aslan Ali Bayık evli ve 6 çocuk babasıdır.