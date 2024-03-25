Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları
Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye Başkanı kimdir? Hilvan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Hilvan Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Hilvan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Hilvan yerel seçim sonuçları..
HİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesini 10.314 alınan oy ve %49.39 oy oranı ile AK Parti adayı Aslan Ali Bayık kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.39
- HDP%33.19
- Saadet Partisi%16.52
- BBP%0.53
- BTP%0.36