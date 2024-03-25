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Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye Başkanı kimdir? Hilvan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Hilvan Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Hilvan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Hilvan yerel seçim sonuçları..

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları - 1

HİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesini 10.314 alınan oy ve %49.39 oy oranı ile AK Parti adayı Aslan Ali Bayık kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%49.39
  • HDP%33.19
  • Saadet Partisi%16.52
  • BBP%0.53
  • BTP%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları - 2

HİLVAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hilvan Belediyesi Başkanı Aslan Ali Bayık Kimdir?

1961 Yılında Hilvan’ın Kepirhisar Köyü’nde doğdu.

İlkokulu doğduğu köy olan Kepirhisar’da okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1984 yılında çalışma hayatına başlayan Bayık, 1988 yılına kadar Hilvan Belediyesi’nde Su İşleri’nden sorumlu memur olarak çalıştı. Ardından Şanlıurfa Belediyesi’ne geçerek belediyenin çeşitli birimlerinde idareci olarak çalışmaya devam etti.

29 Mart 2009’da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı yüzde 28 oy oranı ile Hilvan Belediye Başkanı seçildi.

2014 Mahalli İdareler Genel Mahalli Seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Başkanı Adayı oldu yüzde 34 oy oranı ile seçimi tekrar kazandı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden AK PARTİ’ den aday olan Aslan Ali Bayık, yüzde 49,40 oyla üçüncü defa Hilvan Belediye Başkanı seçildi.

 Aslan Ali Bayık evli ve 6 çocuk babasıdır.

Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları - 3

HİLVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ASLAN ALİ BAYIK
  • AZİZ SALGIN
  • AYSEL PERTAV
  • MAHMUT KILIK
  • HANİF DÜZME
  • SERHAN PAYDAŞ
  • NURULLAH KIRAN
  • MEHMET CELAL AVCI
  • İMAM BAZİK
  • BÜNYAMİN ÖKTEN
  • MUSA SAKINIŞ
Hilvan Belediyesi hangi partide? Hilvan Belediye başkanı kimdir? Hilvan Belediye başkan adayları - 4

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