Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler?

Unutmama hastalığı olarak bilinen hipertimezi, Taş Kağıt Makas dizisi ile gündeme geldi. Dizide hipertimezi hastalığına sahip olan Umut’a Ekin Koç hayat verecek. Peki, hipermitezi hastalığı nedir, belirtileri neler?

Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler? - 1

Hipertimezi, hipertimestik sendrom ya da son derece üstün otobiyografik bellek son derece nadir bir nöropsikolojik durumdur. Temel özelliği bu kişilerin otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumudur.

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Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler? - 2

İlk kez nöropsikoloji dergisi Neurocase’de 2006 yılında Elizabeth Parker, Larry Cahill, Dr Paul Tejera ve James McGaugh tarafından kaleme alınan bir makalede tanımlandı.

Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler? - 3

HİPERTİMEZİ HASTALIĞININ İKİ BELİRLEYİCİ ÖZELLİĞİ

Makaleye göre hipertimezinin iki belirleyici özelliği şunlardır;

Kişi kendi kişisel geçmişi hakkında düşünmeye anormal miktarda zaman harcamaktadır.

Kişi kendi kişisel geçmişinden belirli olayları hatırlamak için olağanüstü bir kapasiteye sahiptir.

Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler? - 4

Hipertimezili kişiler kendilerine bir tarih verildiğinde o tarihin hangi güne düştüğünü ve o tarihte kişisel bir bilgi olup olmadığını hatırlayabilirler. Bu bireyler yaşadıkları günleri mükemmele yakın ayrıntılarla hatırlarlar. Bunun yanı sıra bazı kişisel öneme sahip kamusal etkinlikleri de hatırlayabilirler. Bu kontrol edilemeyen dürtü sayesinde bir tarihle karşılaştıklarında o günün anılarını tekrar yaşıyor gibi hatırlayabilirler. Bu anımsama tereddüt ya da bilinçli bir çaba olmadan gerçekleşir.

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