Hipertimezi (unutmama hastalığı) nedir, belirtileri neler?
Unutmama hastalığı olarak bilinen hipertimezi, Taş Kağıt Makas dizisi ile gündeme geldi. Dizide hipertimezi hastalığına sahip olan Umut’a Ekin Koç hayat verecek. Peki, hipermitezi hastalığı nedir, belirtileri neler?
Hipertimezi, hipertimestik sendrom ya da son derece üstün otobiyografik bellek son derece nadir bir nöropsikolojik durumdur. Temel özelliği bu kişilerin otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumudur.