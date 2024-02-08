Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar

İstanbul Küçükçekmece’de elektrik malzemesi satan dükkandan 100 bin liralık kablo çalan hırsızlar, komşulardan birinin sandalyeli müdahalesiyel karşılaştı. Hırsızlar sandalye fırlatılınca kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 1

Küçükçekmece’de elektrik malzemeleri satan dükkana giren hırsızlara, bir kişi sandalye fırlatarak müdahale etti.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi’nde 5 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı elektrik malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 2

Yüzleri maskeli hırsızlar, önce bir dükkanın önüne gelip güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi, ardından da dükkanın kapısını açmaya çalıştı.

Kapıyı açamayan şüpheliler, hafif ticari araçla aynı mahallede bulunan elektrikçi dükkanının önüne geldi.
Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 3

Şüphelilerden biri levye ile dükkanın cam kapısını kırdı.

İçeri giren şüphelilerden 2’si hemen elektrik kabloları alıp geldikleri araca yüklemeye başladı.
Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 4

Cam kapının kırılma sesine uyanan komşular ve iş yeri sahibi Mehmet Aydın sokağı kontrol ettiğinde iş yerine hırsızların girdiğini gördü.

Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 5

Mehmet Aydın 3’üncü kattan bağırdığı sırada karşı apartmanda oturan bir kişi de eline geçirdiği plastik sandalyeyi balkondan hırsızlara doğru fırlattı.

Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar - 6

HIRSIZLAR ARKADAŞLARINI OLAY YERİNDE UNUTTU

Paniğe kapılan şüpheliler hızla geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Arkadaşlarının kendisini almayı unuttuğunu gören bir hırsız ise aracın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelilerinin dükkanın önüne gelip kabloları araca yüklemeleri ve bir komşunun hırsızlara sandalye fırlatarak kaçırmaya çalışması ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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