Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar
İstanbul Küçükçekmece’de elektrik malzemesi satan dükkandan 100 bin liralık kablo çalan hırsızlar, komşulardan birinin sandalyeli müdahalesiyel karşılaştı. Hırsızlar sandalye fırlatılınca kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece’de elektrik malzemeleri satan dükkana giren hırsızlara, bir kişi sandalye fırlatarak müdahale etti.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi’nde 5 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı elektrik malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi.