Hırsızlara sandalyeli müdahale: Arkadaşlarını olay yerinde unutup kaçtılar

HIRSIZLAR ARKADAŞLARINI OLAY YERİNDE UNUTTU

Paniğe kapılan şüpheliler hızla geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Arkadaşlarının kendisini almayı unuttuğunu gören bir hırsız ise aracın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelilerinin dükkanın önüne gelip kabloları araca yüklemeleri ve bir komşunun hırsızlara sandalye fırlatarak kaçırmaya çalışması ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.