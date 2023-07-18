Hırsızların yeni hedefi klimalar

Otomobille gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını söyleyen Yunus Zengin, “İş yerimize sabah geldğimizde klimamızı çalıştırmak istedik. Düğmesine bastık. Dış ünite arızası veriyordu. Ben de çıktım dışarı, klima arızalı mı acaba bir sorun var diye. Çıktığımda klimayı göremedim. Bomboş bir duvarla karşılaştım." dedi.