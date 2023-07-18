Hırsızların yeni hedefi klimalar
Hırsızların yeni hedefi klimalar ve klimaların dış üniteleri oldu. Avcılar’da hırsızlar bir iş yerindeki klima kompresörünü çaldı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yerinin sahibi, “1 yıl önce yazın yine klima çalındı. Pahalı olması, tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor.” dedi.
Hırsızlar şimdi de klimalar ve klimaların dış ünitelerini çalmaya başladı.
Avcılar Cihangir Mahallesi’nde elektrikli cihaz tamir servisi bulunan Yunus Zengin, sabah iş yerine geldiğinde klimayı çalıştırmak istedi. Ancak, klima arıza verdi.