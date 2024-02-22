HIV virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? HIV Enfeksiyonu (AIDS) bulaşma yolları

HIV VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın evresine göre hastalığın belirti ve bulguları değişmektedir. Hastalar ilk birkaç ayda oldukça bulaştırıcı olmasına rağmen birçoğu hastalığının farkında değildir. Hastalığın başlangıcından sonraki ilk birkaç haftada kişide hiçbir belirti olmayacağı gibi ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve döküntü belirtileri ile seyreden grip benzeri bir hastalık görülebilir.



İnsanlarda akut HIV enfeksiyonu olduğunda, kanlarında büyük miktarda virüs bulunur ve çok bulaşıcıdır. Ancak akut enfeksiyonu olan insanlar genellikle enfekte olduklarının farkında değildir, çünkü hemen hemen hiç hasta hissetmeyebilirler. Kişinin akut enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için bir antijen / antikor testi veya bir nükleik asit (NAT) testi gereklidir. 2. Evre olan “Klinik sessizlik süresine (HIV hareketsizliği veya uyku hali)” asemptomatik HIV enfeksiyonu veya kronik HIV enfeksiyonu da denir. Bu aşamada HIV hala aktiftir ancak çok düşük seviyelerde çoğalmaya devam eder. Bu süre zarfında insanlar herhangi bir semptom göstermeyebilir. HIV tedavisi için ilaç almayan insanlarda bu süre 10 yıl veya daha uzun olabilir, ancak bazılarında, hastalık bu aşamada daha hızlı ilerleyebilir. İnsanlar bu aşamada HIV'i hala başkalarına bulaştırabilirler. Birdenbire, enfekte kişinin virüs yükü artmaya ve CD4 hücre sayısı azalmaya başlayan kişi 3. evreye geçer. Bu olduğunda ve vücuttaki virüs seviyeleri arttıkça semptomlar ortaya çıkmaya başlayabilir. HIV ile enfekte kişilerde 5-15 yıl içerisinde 3.evre yani AIDS (kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromunu) gelişmektedir. Ancak antiretroviral ilaç (ART)alan kişiler, 2. evrede onlarca yıl ilerlemeden kalabilirler.



