HIV virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? HIV Enfeksiyonu (AIDS) bulaşma yolları
HIV vakaları Türkiye'de artış göstermeye başladı. Erken teşhis ve düzenli tedavi ise hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor. Peki, HIV virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? İşte HIV Enfeksiyonu (AIDS) belirtileri ve bulaşma yolları...
HIV, vücudun bağışıklık sistemine, özellikle de yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan CD4 hücrelerine saldıran ve belirli vücut sıvılarına yayılan bir virüstür. Yardımcı T hücreleri (CD4+) bağışıklık yanıtında aracı hücrelerdir.