Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL olacak? (İşte 2023 yeni trafik cezaları)

Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte 2023 yılının trafik cezaları belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek. A şırı hız, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme ve diğer tüm ceza miktarları haberimizde...

