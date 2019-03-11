'Hızır' bu kez başka ilçede ortaya çıktı

1 İstanbul Beyoğlu'da çok sayıda eve para dolu zarf bırakan hayırsever bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine birçok evin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı.

2 Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı.

3 Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı.



'Hızır' adı verilen hayırsever adına para dağıtan kişiler, DHA tarafından görüntülendi.

4 Dağıtılan parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.

5 Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, everine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin" diye konuştu.

6 Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun" dedi. Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır" diye konuştu.

7 'Hızır' adı verilen işadamının halen kim olduğu bilinmiyor.



Beyoğlu Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, "Hızır" adını vermişti.