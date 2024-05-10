Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı

TANJU ÖZCAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Boluspor’un önemli bir gelirlerinin ellerinden alındığını söyleyen Özcan, “Gölcük’ün Boluspor’un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. 3’ü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bolu’nun haklarını alamazlarsa, 3’üne de hakkımı helal etmiyorum.” dedi.