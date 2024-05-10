Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı

Bolu’da her yıl 500 bin turistin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara tepki gösterdi.

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı - 1

Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı - 2

Özellikle hafta sonları binlerce tatilcinin geldiği Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi’ne tahsis edildi.

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı - 3

Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’a verildi.

Tabiat Parkı’nın giriş ücretleri, içerideki işletmelerin kiralarından Boluspor yılda 4 milyon TL’ye yakın gelir elde ediyordu.

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı - 4

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi’nde olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi.

Gölcük’ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı - 5

TANJU ÖZCAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Boluspor’un önemli bir gelirlerinin ellerinden alındığını söyleyen Özcan, “Gölcük’ün Boluspor’un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. 3’ü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bolu’nun haklarını alamazlarsa, 3’üne de hakkımı helal etmiyorum.” dedi.
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