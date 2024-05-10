Gölcük Tabiat Parkı’nın işletim hakları Bolu Belediyesi’nden alındı
Bolu’da her yıl 500 bin turistin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karara tepki gösterdi.
Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.Eşsiz doğası ve manzarasıyla büyüleyen tabiat parkını her yıl yaklaşık olarak 500 bin kişi ziyaret ediyor.