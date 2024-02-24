Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olacak.

ABD'li oyuncu Eleanor the Great adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin kadrosunda ise June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.