Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak
Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson ilk kez yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.
Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olacak.
ABD'li oyuncu Eleanor the Great adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin kadrosunda ise June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.