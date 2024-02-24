Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson ilk kez yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.

Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak - 1

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olacak.

ABD'li oyuncu Eleanor the Great adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin kadrosunda ise June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak - 2

Daha önce “Eleanor, Invisible" adını taşıyan projenin başrolünde Eleanor Morgenstein rolüyle Squibb yer alacak.

Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak - 3

KONUSU

Filmde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.

Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak - 4

NE ZAMAN VİZYONDA?

TriStar Pictures ve Sony Pictures Classics'in ilk kez birlikte çalışacağı filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı bilinmiyor.

Hollywood'da bir ilk! Scarlett Johansson yönetmen olacak - 5

Johansson aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.

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