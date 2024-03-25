Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları
Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye Başkanı kimdir? Honaz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Honaz Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Honaz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Honaz yerel seçim sonuçları..
HONAZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Honaz Belediyesini 9.389 alınan oy ve %49.38 oy oranı ile CHP adayı Yüksel Kepenek kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%49.38
- AK Parti%49.34
- Vatan Partisi%0.45
- Saadet Partisi%0.37
- DP%0.30
- BTP%0.15