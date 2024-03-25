Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları

HONAZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Honaz Belediyesi Başkanı Yüksel Kepenek Kimdir?

1966 yılında Denizli’nin Honaz ilçesinde doğdu.

İlk ve orta okulu Honaz’da, liseyi Denizli’de okudu. Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nü lisans düzeyinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden ekonomi-planlama alanında master derecesi aldı.

1992 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaptı. Eğitim Fakültesi, Honaz Meslek Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde idari görevlerde bulundu.



2 Haziran 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden Honaz Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Yüksel Kepenek evli ve 1 çocuk babasıdır.