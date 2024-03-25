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Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları

Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye Başkanı kimdir? Honaz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Honaz Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Honaz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Honaz yerel seçim sonuçları..

Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları - 1

HONAZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Honaz Belediyesini 9.389 alınan oy ve %49.38 oy oranı ile CHP adayı Yüksel Kepenek kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%49.38
  • AK Parti%49.34
  • Vatan Partisi%0.45
  • Saadet Partisi%0.37
  • DP%0.30
  • BTP%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları - 2

HONAZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Honaz Belediyesi Başkanı Yüksel Kepenek Kimdir?

1966 yılında Denizli’nin Honaz ilçesinde doğdu.

İlk ve orta okulu Honaz’da, liseyi Denizli’de okudu. Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nü lisans düzeyinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden ekonomi-planlama alanında master derecesi aldı.

1992 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaptı. Eğitim Fakültesi, Honaz Meslek Yüksekokulu ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde idari görevlerde bulundu.

2 Haziran 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden Honaz Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Yüksel Kepenek evli ve 1 çocuk babasıdır.

Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları - 3

HONAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ SEMERCİ
  • YÜKSEL KEPENEK
  • OSMAN ÇAYBAŞI
  • TURGUT DEVECİOĞLU
  • SALİH ÖĞÜTCEN
  • MECBURE KARABALIK
  • KEMRAN VEZİR
  • ALİ CAN SARIKAYA
  • ÖZGÜR BOZDAĞ
  • TAHİR GÜNER
  • YILMAZ BALLI
  • ŞENNUR ŞİMŞEK
  • SİNAN TİYMUR
  • ALİ İLHAN
  • AHMET GÜNDÜZ
Honaz Belediyesi hangi partide? Honaz Belediye başkanı kimdir? Honaz Belediye başkan adayları - 4

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