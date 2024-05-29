Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla açılan davaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi’ne geldi. Samast,12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında - 1

Gazeteci Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023’te tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı, 17 Kasım’da iddianame düzenlendi.

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Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında - 2

İddianamede, Ogün Samast’ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında - 3

Ogün Samast, İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi’ne geldi.

Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında - 4

Siyah takım elbise giyinerek, adliyeye erken gelen Samast, duruşma için 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

Samast, 12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

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