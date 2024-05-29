Hrant Dink suikastı tetikçisi Ogün Samast hakim karşısında
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla açılan davaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi’ne geldi. Samast,12 Haziran'a ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.
Gazeteci Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023’te tahliye edildi.
Tahliyesinin ardından Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı, 17 Kasım’da iddianame düzenlendi.