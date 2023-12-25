Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler

Hristiyanlar her yıl 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor. Noel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. İstanbul, Hatay ve Mersin'de yaşayan Hristiyanlar kiliselere giderek dualar edip, mum yaktılar. İşte Türkiye'deki noel kutlamalarından kareler...

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 1

İSTANBUL

İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Noel Ayini'nde bir araya geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 2

Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 3

Saat 21.00'de başlayan Noel Ayininde İncil'den pasajlar okundu.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 4

Hz. İsa'nın doğuşunun da canlandırıldığı ayin yaklaşık 1 saat sürdü.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 5

Ayine, Katolik Hristiyanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde izlemek için katıldı.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 6

MERSİN

Noel dolayısıyla Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenlendi.

Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 7

Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayan Ilgıt, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 8

Programda, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, mum yakılıp dualar edildi.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 9

Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 10

HATAY

Hatay'daki Noel kutlaması buruk geçti.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 11

6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 12

Ayinde konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ayin, depremlerde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla son buldu.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 13

İSKENDERUN

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde ise peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı'nı kutlayanlara teşekkür etti.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 14

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi.

Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler - 15
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