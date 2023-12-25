Hristiyan dünyası Noel'i kutluyor: İşte Türkiye'deki Noel kutlamalarından kareler
Hristiyanlar her yıl 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor. Noel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanıyor. İstanbul, Hatay ve Mersin'de yaşayan Hristiyanlar kiliselere giderek dualar edip, mum yaktılar. İşte Türkiye'deki noel kutlamalarından kareler...
İSTANBUL
İstanbul'da yaşayan Katolik Hristiyanlar, İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen Noel Ayini'nde bir araya geldi.