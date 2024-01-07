Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ahmet Acar, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acar, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, A.D. ve M. D.’nin tedavisi sürüyor.