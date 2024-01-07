Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’de husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Mardin’de husumetli aileler, cadde ortasında çatıştı.

Olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. 9 Ekim 2023’te Faysal Duva’nın öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı.

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Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 2

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği Ahmet Acar, A.D. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 3

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ahmet Acar, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acar, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, A.D. ve M. D.’nin tedavisi sürüyor.
Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 4

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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