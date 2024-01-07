Husumetli aileler cadde ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin’de husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Mardin’de husumetli aileler, cadde ortasında çatıştı.Olay, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. 9 Ekim 2023’te Faysal Duva’nın öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı.