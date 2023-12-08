Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası

Samsun’da bir huzurevinin iki sakini arasında yaşanan kavga ölümle bitti. 78 yaşındaki Mehmet Ş. ve 90 yaşındaki Rasim Ciğer’in bastonlu ve tekmeli kavgasında Ciğer yaşamını yitirdi. Mahkeme, Mehmet Ş.’yi 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası - 1

Samsun’daki bir huzurevinde ölümle biten bastonlu kavgayla ilgili 78 yaşındaki Mehmet Ş., 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Canik’teki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi.

İddiaya göre, 90 yaşındaki Rasim Ciğer ile oda arkadaşı 78 yaşındaki Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer’e koltuk değneği ile saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası - 2

Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi.

Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası - 3

Olayda yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası - 4

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.’ye vurdu.

Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu.

90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası - 5

7,5 YIL HAPİS CEZASI

Mehmet Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı “kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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