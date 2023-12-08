Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası
Samsun’da bir huzurevinin iki sakini arasında yaşanan kavga ölümle bitti. 78 yaşındaki Mehmet Ş. ve 90 yaşındaki Rasim Ciğer’in bastonlu ve tekmeli kavgasında Ciğer yaşamını yitirdi. Mahkeme, Mehmet Ş.’yi 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Samsun’daki bir huzurevinde ölümle biten bastonlu kavgayla ilgili 78 yaşındaki Mehmet Ş., 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Canik’teki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi.
İddiaya göre, 90 yaşındaki Rasim Ciğer ile oda arkadaşı 78 yaşındaki Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer’e koltuk değneği ile saldırdı.