Huzurevinde ölümle biten bastonlu kavga: 78 yaşındaki adama 7,5 yıl hapis cezası

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.’ye vurdu.

Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu.

90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.