İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta yangın faciasının yaşandığı gece kulübünde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle yapının statik güvenliği ile ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Başkan İmamoğlu, Gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı.” dedi. Binaya ilk ruhsatın 1987’de verildiğini anlatan İmamoğlu, “En son itfaiye raporu 2016’da veriliyor. 2018’de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.