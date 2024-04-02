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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta yangın faciasının yaşandığı gece kulübünde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle yapının statik güvenliği ile ilgili inceleme başlatıldığını söyleyen Başkan İmamoğlu, Gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı.” dedi. Binaya ilk ruhsatın 1987’de verildiğini anlatan İmamoğlu, “En son itfaiye raporu 2016’da veriliyor. 2018’de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 2

İmamoğlu, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’taki yangın çıkan binanın bulunduğu yere geldi.

Burada inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yangının çıkış nedeninin idari olarak inceleneceğini, savcılık tarafından gereken sürecin başlatıldığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 3

BİNANIN STATİK GÜVENLİĞİ İNCELENİYOR

Yangının kontrol altına alındığını hatırlatan İmamoğlu, “Yapının güvenliğiyle ilgili süreci arkadaşlarım inceletiyorlar. Şu anda teknik arkadaşlar buraya sevk edildi. Statü güvenliğine herhangi bir zarar verilmiş mi verilmemiş mi bakılacak. Ona göre gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız.” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 4

İmamoğlu, yapının eski olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yangınla ilgili tabii şu anda hiçbir sorun yok, söndürüldü, kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Personelimiz burada. Umut ederim daha fazla can kaybı olmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Temennimiz daha fazla can kaybı haberi almamak. Şu anda süreci takip ediyoruz. Burada ilerleyen zaman diliminde bir gelişme olursa da sizlerle paylaşırız. Yangın çıkan katta çok miktarda inşaat ve yapı malzemesinin dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız ve diğer yetkili arkadaşlar iletti. Dolayısıyla bir enkazın altından bir insanımıza daha ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız bilemiyoruz. Umarım daha fazlası olmaz. Hepimizin başı sağ olsun.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 5

1987'DE RUHSAT VERİLMİŞ

İmamoğlu, binanın 1987’de ruhsat verilen bir gece kulübü olduğunu vurgulayarak, “En son itfaiye raporu 2016’da veriliyor. 2018’de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda. Yapının statik güvenliği ile ilgili arkadaşlarım da burada inceleme yapıyor. Ona göre gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 6
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 7
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama: Bina eski, yangın nedeniyle statik güvenlikle ilgili inceleme başlatıldı - 8
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