İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



Resmi kurum ya da kişilerden bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.