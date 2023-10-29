İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor
2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB burslarından binlerce öğrenci yararlanacak. İBB, öğrencilere üç parça halinde burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunuyor. Söz konusu burslar için başvuru süreci geride kaldı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. İşte, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...