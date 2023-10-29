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İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor

2023-2024 eğitim öğretim yılında İBB burslarından binlerce öğrenci yararlanacak. İBB, öğrencilere üç parça halinde burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunuyor. Söz konusu burslar için başvuru süreci geride kaldı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. İşte, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...

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İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor - 2

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Resmi kurum ya da kişilerden bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor - 3

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları bekleniyor - 4

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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