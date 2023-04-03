İBB'den elektrikli scooterlar için yeni eylem planı

"Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler 2 ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak. Halen İstanbul'da faaliyet gösteren 7 farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak."