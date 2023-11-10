İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışması: Alan büyüklüğü 600 metrekareye çıktı
Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 3 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında ortaya çıkan mozaik alanının boyutu 600 metrekareye çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Her yıl daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı" dedi.
Kayseri’nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaların 2023 yılı sezonunun kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle değerlendirme toplantısı yapıldı.