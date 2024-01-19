İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
BAKAN YERLİKAYA'DAN 9 İL İÇİN UYARI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."