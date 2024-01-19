İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 1

BAKAN YERLİKAYA'DAN 9 İL İÇİN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

TÜRKİYE HABERLERİ

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 2

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı. 

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 3

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 4

HAVA SOĞUACAK 

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 5

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 6

SICAKLIK 8-10 DERECE AZALACAK

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 7

1 İL İÇİN TURUNCU, 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 8

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 9

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 10

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 12

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 13

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin yarın (Cuma) gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu,

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 19

19 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 20

20 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 21

21 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 22

22 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi - 23

23 OCAK SALI HAVA NASIL OLACAK?

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