İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı: e Devlet İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B statüsünde 335 sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav yapılacak.
Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 türünden en az 60 ve üzerinde puan alması gerekiyor.
Taşra teşkilatında 156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli 16 destek (temizlik) personeli, 4 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik Elektronik Teknikeri, 1 Avukat, 1 Arşiv Uzmanı kadrolarına yapılacak.
Merkez Taşra Teşklatı’nda ise 13 Büro personeli, 5 Avukat, 2 Psikolog, 9 Mühendis, 2 Destek Personeli ( Temizlik) 1 Arşiv Uzmanı, 1 Harita Teknikeri, 1 Grafiker,1 Mütercim Tercümanı kadrolarına yapılacak.
Başvurular 11-15 Nisan tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" adresinde üzerinden e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav ise 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları e- Devlet sistemi içerisinde yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" ekranı üzerinden yapılabiliyor.
İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru ekranı için tıklayın