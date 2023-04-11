İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı: e Devlet İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B statüsünde 335 sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 türünden en az 60 ve üzerinde puan alması gerekiyor.