İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsünde uyuyan çocuk, ailesi tarafından otobüste unutuldu.

Olay, 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Yusuf A. ailesiyle birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

Bir süre sonra bir koltuğun boşalmasıyla küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı.