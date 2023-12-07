İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu
İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsünde uyuyakalan 8 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından otobüste unutuldu. Çocuğun fark edilmesi üzerine haber verilen polis, çocuğu ailesine teslim etti.
İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsünde uyuyan çocuk, ailesi tarafından otobüste unutuldu.
Olay, 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.
Yusuf A. ailesiyle birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.
Bir süre sonra bir koltuğun boşalmasıyla küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı.