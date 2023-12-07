İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu

İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsünde uyuyakalan 8 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından otobüste unutuldu. Çocuğun fark edilmesi üzerine haber verilen polis, çocuğu ailesine teslim etti.

İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu - 1

İstanbul Küçükçekmece’de İETT otobüsünde uyuyan çocuk, ailesi tarafından otobüste unutuldu.

Olay, 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Yusuf A. ailesiyle birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

Bir süre sonra bir koltuğun boşalmasıyla küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu - 2

Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi.

Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti.

Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu - 3

Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

Bu sırada yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polise haber verildi.

İETT otobüsünde uyuyan çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu - 4

Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü. Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı.

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