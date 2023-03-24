İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir)

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan aynının ikinci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 24 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.
İstanbul'da oruç bugün (24 Mart) 19.26'da açılacak.
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Ankara'da ikinci gün iftarı 19.11'de yapılacak.
2023 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.
İzmir'de ikinci gün orucu 19.33'de açılacak.
2023 imsakiyesine göre en erken iftar Iğdır'da yapılacak. Ramazanın en geç iftarı ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutuldu.