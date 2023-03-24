İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir)

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK

2023 imsakiyesine göre en erken iftar Iğdır'da yapılacak. Ramazanın en geç iftarı ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutuldu.