İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir)

İftar vakitlerine yönelik araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Akşam ezanı saatine göre belirlenen iftar vakti illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların iftar saatlerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar vakitlerini paylaştı. Peki, bugün iftar saat kaçta yapılacak?

İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) - 1

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başladı. Ramazan aynının ikinci  gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 ramazan imsakiyesiyle birlikte, 24 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da oruç bugün (24 Mart) 19.26'da açılacak.

İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da ikinci gün iftarı 19.11'de yapılacak.

İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2023 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

İzmir'de ikinci gün orucu 19.33'de açılacak.

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İftar saat kaçta yapılacak, akşam ezanına ne kadar kaldı? İl il 24 Mart iftar vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir) - 5

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK

2023 imsakiyesine göre en erken iftar Iğdır'da yapılacak. Ramazanın en geç iftarı ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutuldu.

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