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İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler 16 Mart tarihli imsakiye bilgilerine çevrildi. İftar vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, bulundukları ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi - 1

Her yıl olduğu gibi bu yıl da il il imsakiye 2024 araştırması gündemde. Türkiye'nin farklı illerinde oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, akşam ezanına ne kadar kaldığını merak ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi - 2

2024 imsakiyesiyle iftar vakitlerini öğrenmek mümkün. İmsakiyede imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri yer alıyor. İftar saatleri bilgisine göre; 16 Mart günü İstanbul’da iftar saat 19.19'da, Ankara'da 19.03'de, İzmir'de 19.26'da yapılacak.

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi - 3

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri bilgisini, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile ntv.com.tr aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

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İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi - 4

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (

İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi - 5

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

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