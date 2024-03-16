İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 2024 imsakiyesi
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler 16 Mart tarihli imsakiye bilgilerine çevrildi. İftar vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, bulundukları ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, iftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da il il imsakiye 2024 araştırması gündemde. Türkiye'nin farklı illerinde oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, akşam ezanına ne kadar kaldığını merak ediyor.