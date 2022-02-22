Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

Haberler - İHA 22.02.2022 - 15:46
Genel olarak soğuk havalarda tüketilen ürünlerin fiyatları 100-150 TL arasında değişiyor.
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur ise fiyatı 350 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Son zamanlarda döviz kurlarındaki değişiklik nedeniyle ithal malların fiyatlarının da değiştiğini söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun, "Kar yağdığı zaman ıhlamura rağbet artar. Zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfile de rağbet daha çok oluyor" dedi.
Altun, "Kış çayları ile adaçayı da çok tüketiliyor. Haberlerde fiyatların artması ile ilgili şeyler görüyoruz ama bizdeki ürünler de dövizle alınan ithal gelen ürünlerdir" diye konuştu.
Ihlamur ve adaçayı gibi kendi ürünlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Altun, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kabuklu tarçın ve ya toz tarçın 150 TL, zencefil 150 TL, zerdeçal 100 TL ama tabi bunlarda da kalite kavramı vardır. Mesela işlenmemiş tarçın 80 TL. Tıraşlanmamış dediğimiz toz zencefiller var. Renklerine göre fiyatı vardır. Bunu normal satıcı anlamaz ama tecrübeli bir satıcı bunu anlayabilir. Yani fiyat aralıkları genel olarak 100-150 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar 80 TL’ye de zencefil bulur ama içi katkılı olur."