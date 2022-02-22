Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

"80 TL'LİK ZENCEFİLİN İÇİ KATKILI OLUR"

Ihlamur ve adaçayı gibi kendi ürünlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Altun, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kabuklu tarçın ve ya toz tarçın 150 TL, zencefil 150 TL, zerdeçal 100 TL ama tabi bunlarda da kalite kavramı vardır. Mesela işlenmemiş tarçın 80 TL. Tıraşlanmamış dediğimiz toz zencefiller var. Renklerine göre fiyatı vardır. Bunu normal satıcı anlamaz ama tecrübeli bir satıcı bunu anlayabilir. Yani fiyat aralıkları genel olarak 100-150 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar 80 TL’ye de zencefil bulur ama içi katkılı olur."