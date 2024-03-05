İki fayın kesişim noktasındaki kentte deprem hazırlığı: 12 konteyner kent tamamlanmak üzere
Bilim insanlarının olası bir depreme karşı uyardığı Tunceli’de kent merkezi ve 7 ilçede depreme hazırlık çalışmaları hız kazandı. Çalışmalar kapsamında 12 konteyner kent inşasında sona gelindi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bilim insanlarının Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesişim noktasındaki kentte bir kırılma beklediğini hatırlatarak, “Biz de ilimize bunu hazırlamaya çalışıyoruz. İl merkezi ve 7 ilçemizde toplam konteyner sayımız bin 122.” dedi.
Ovacık ve Nazimiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının deprem uyarısında bulunduğu, Tunceli’de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.