İki fayın kesişim noktasındaki kentte deprem hazırlığı: 12 konteyner kent tamamlanmak üzere

Tunceli’yi depreme hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, “Bazı bilim adamları özellikle Erzincan- Bingöl hattında, Karlıova hattında, Yedisu hattında bir kırılmanın olacağını söylüyor ve tek parçada yoğun bir kırılmanın, yüksek şiddette bir kırılmanın olacağından bahsediyor. Biz de ilimize bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurlarımızla ve bakanlıklarımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Tekbıyıkoğlu şöyle devam etti:

“6 Şubat depremlerinden etkilenen hak sahipleri için her ilçemizde birer konteyner kent oluşturduk. İl merkezi ve 7 ilçemizde toplam konteyner sayımız bin 122. Bu konteyner kentler daha hak sahipliği belirlenmeden oluşturuldu. Bununla beraber tüm kamu binalarımızın hepsini elden geçiriyoruz. Bilhassa ilimizde 2006 öncesinde hazır beton kullanımı yok. Bu yılı bir milat olarak belirledik. Ondan önce yapılmış kamu lojmanlarının binalarının hepsinin performans analizlerini çıkartıyoruz. Bir yandan yıkılıyor bir yandan da yapılıyor. TOKİ tarafından merkezde yapılacak 190 konutun kapasitesi 500’e kadar çıktı. İlimizde bir kamu konut stoku problemi de bir nebze olsun giderilmiş olacak.”