İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk!

İstanbul'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı.

DHA 16.08.2021 - 12:23

İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 1
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı.
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 2
İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 3
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı.
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 4
Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi.
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 5
Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 6
İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk! - 7

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