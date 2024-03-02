İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi
Mart ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte nisan ara tatil takviminin ayrıntıları...
Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili için geri sayımını sürdürüyor. Ramazan Bayramı sebebiyle öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor.