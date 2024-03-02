İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi

Mart ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte nisan ara tatil takviminin ayrıntıları...

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi - 1

Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili için geri sayımını sürdürüyor. Ramazan Bayramı sebebiyle öğrenciler, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi - 2

İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi dönem başında paylaşılmıştı. Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi - 3

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimde bir değişikliğe gitmemesi durumunda öğrenciler, ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Nisan ara tatil takvimi - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihi itibariyle uzun bir yaz tatili sürecine girecek.

DAHA FAZLA GÖSTER