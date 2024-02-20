İkinci cemre suya ne zaman düşecek? (2024 cemre düşme tarihleri)
İkinci cemrenin ne zaman düşeceği, ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Baharın müjdecisi olan cemrelerin ilk önce havaya sonra suya ve en son toprağa düşüyor. Toprağa düşecek olan son cemreyle birlikte ise baharın geldiğine inanılıyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek?
2024 cemre düşme tarihleri, bahar aylarının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cemre düşmeleriyle birlikte, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiği ifade ediliyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek?