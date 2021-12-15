İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar

Haberler - İHA 15.12.2021 - 12:07
Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle alışveriş yapmak için Bulgaristan'dan gelenlerin sayısı arttı.
Araçlarının bagajlarını, market ve giyim mağazalarından yaptıkları ürünlerle dolduran turistlerin en uğrak noktalarından biri de eczaneler.
Bulgaristan'dan gelen turistler, birçok ilacın yanı sıra corona virüs ile mücadelede kullanıldığı iddiasıyla kutu kutu aspirin alıyor.
Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, onlarca kutu aspirin alan turistler, kentteki eczanelerde ihtiyaç halinde aspirin bulunmasını zorlaştırıyor.
Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi.
Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar da aldıklarını belirtti.
Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.
Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Corona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.