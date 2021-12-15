İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar

Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Eczanelerde yoğunluğa neden olan turistler, çok miktarda ilaç alarak ülkelerine dönüyor.

Haberler - İHA 15.12.2021 - 12:07

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 1

kurundaki yükseliş nedeniyle  alışveriş yapmak için 'dan gelenlerin sayısı arttı.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 2

Araçlarının bagajlarını, market ve giyim mağazalarından yaptıkları ürünlerle dolduran turistlerin en uğrak noktalarından biri de eczaneler.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 3

Bulgaristan'dan gelen turistler, birçok ilacın yanı sıra corona virüs ile mücadelede kullanıldığı iddiasıyla kutu kutu aspirin alıyor.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 4

Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, onlarca kutu aspirin alan turistler, kentteki eczanelerde ihtiyaç halinde aspirin bulunmasını zorlaştırıyor.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 5

Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 6

Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının aspirin başta olmak üzere grip ve ağrı kesici ilaçlar da aldıklarını belirtti.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 7

Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu da Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 8

Edirne’de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Corona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.

İlaç almak için Bulgaristan'dan geliyorlar - 9

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