İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi yapılacak

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün toprak altından çıkarılan maden işçisinin cenazesi, tanınmaz halde olması nedeniyle kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeleri çıkarılamayan 5 ailenin yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.

İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi yapılacak - 1

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.

İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Aranan beş işçiden birine de 112 gün sonra dün ulaşıldı.

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İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi yapılacak - 2

Toprak altında kalan 4 işçinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi yapılacak - 3

Dün toprak altında çıkarılan işçinin cenazesi tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cenazeleri çıkarılamayan 5 ailenin yakınlarından DNA testi için örnekler alınacağı öğrenildi.

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