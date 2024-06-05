İliç'ten 112 gün sonra çıkarılan tanınmaz haldeki işçiye DNA testi yapılacak

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.



İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Aranan beş işçiden birine de 112 gün sonra dün ulaşıldı.