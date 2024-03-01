İliç'ten sonra bu sefer de Gümüşhane'den korkutan görüntü: Hafriyat dağında doğal afet korkusu

"BU KAYALARLA CAN KORKUSU YAŞIYORUZ"

Mahallenin depremlerde endişeye kapıldığını ifade eden Ay, “Antalya’da yağan yağmurların benzeri buraya yağsa biz yok oluruz. Şehir merkezine 700-800, bizim mahallemizde insanların yerleştiği alana ise 500 metre mesafe var. Yüzde 43 eğim ölçeği var ve biz halk olarak buradan korkuyoruz. Yöneticilerimizden ayrıştırılmadan Karşıyaka Mahallesi’nin üzerine dökülen bu hafriyatın kaldırılmasını istiyoruz. Erzincan’da yaşanan depremlerden de en çok etkilenen mahalle biz olduk. Geçmişte bunu yaşadık tekrar yaşayabiliriz, 'olmaz' diye bir şey yok. Bilirkişi raporunda da herhangi bir deprem ya da sarsıntı durumunda, altı sadece kaya olan üstüne toprak dökülen bu zeminin kayabileceği beyan edildi. Uzun süre yağmur yağdığında büyük bir korku yaşıyoruz. Buraya dökülen kayaların üzerini toprakla kapattılar ama biz bu kayalarla can korkusu yaşıyoruz. Bilirkişilerin görüşüne göre burada 1 milyon tonun üzerinde hafriyat olduğu belirtiliyor. Eğer biz müdahale etmeseydik daha fazlası dökülecekti." dedi.