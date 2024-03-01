İliç'ten sonra bu sefer de Gümüşhane'den korkutan görüntü: Hafriyat dağında doğal afet korkusu
Gümüşhane'de hastane güçlendirme çalışması kazısından çıkan 1 milyon metreküp taş ve toprağın, kamyonlarla Karşıyaka Mahallesi yamacına nakledildi. Oluşan dağ, 500 metre yakınındaki mahalle halkına heyelan ve taş düşme korkusu yaşatıyor. Olası şiddetli yağışlarda heyelan riski oluşturacağı gerekçesiyle konu yargıya taşındı.
Gümüşhane'de yeni devlet hastanesi binasının güçlendirme çalışması kapsamında 2019'da başlatılan kazılardan çıkan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat, kamyonlarla taşındığı Karşıyaka Mahallesi’nin üst yamacına döküldü.
Yüzde 43 eğimli alana dökülen 32 bin kamyon hafriyat, mahalle yamacında dağ oluşturdu.