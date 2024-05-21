İlk çaldı sonra hurdacıda parçalattı

"BENİM ÜZERİNE OLAN ARABAYI NASIL PARÇALADILAR"

Kamyonunun Ankara’ya çekici üzerinde götürüldüğünü söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

“Evrakları ona atmıştım ama satışı benim üzerimeydi. Benim üzerime olan arabayı nasıl parçaladılar? Ankara’da kamyonu parçalayanı buldum, R.Z.’ydi. O da ‘Kamyonu aldım’ dedi, itiraz etmedi. ‘Ben aldım, parçaladım, geri dönüşüme sattım’ diyor. Kamyon parçalanmış yok edilmiş. R.Z., ‘Parçaladım, sattım’ dedi. Şikayetçi oldum. Kamera kayıtlarında parçalayan kişiyle beraber geldikleri de ortaya çıktı. Hepsinden şikayetçiyim. Benim zararımın giderilmesi lazım. Basit bir olay değil bu. Al adamın 700-800 bin liralık kamyonunu, al parçala, sat. Böyle bir dünya yok. Kamyonun yanık hali 700-800 bin lire ederdi. Yapılı hali 3,5-4 milyon."