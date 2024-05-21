İlk çaldı sonra hurdacıda parçalattı
Zonguldak'ta daha önce yandığı için kullanılamaz halde olan kamyon çalındı. Kamyonun sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada kamyonun Ankara’da bir hurdacıda parçalanarak satıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Zonguldak’ta, nakliyecilik yapan Hasan Kaya’nın kamyonu, 28 Ağustos 2021’de yandı.
Kaya, yanmış haldeki kamyonu bir akaryakıt istasyonundaki boş alana çektirdi. Kamyonu hurda halde satmaya karar veren Kaya, 9 Mayıs’ta Erdoğan B. ile anlaştı.
13 Mayıs’ta Kaya notere gitti, ancak Erdoğan B. gelmedi. Bir gün sonra, bir arkadaşından kamyonunun çekici ile götürüldüğünü öğrenen Hasan Kaya, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.