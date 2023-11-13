İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler?

İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyasını bekleyenler kampanya ayrıntılarını araştırıyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez ev alacaklara 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurularının tarihi ve başvuru şartlarının ilan edilmesi bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler?

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler? - 1

İlk kez ev alacaklar 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası, haftalardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade etmiş, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullanmıştı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları ve tüm ayrıntılarına son gelişmeler...

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İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler? - 2

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler? - 3

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler? - 4

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler? - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

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