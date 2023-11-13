İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler?
İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyasını bekleyenler kampanya ayrıntılarını araştırıyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez ev alacaklara 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurularının tarihi ve başvuru şartlarının ilan edilmesi bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli kredinin başvuru şartları neler?
İlk kez ev alacaklar 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası, haftalardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade etmiş, "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullanmıştı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları ve tüm ayrıntılarına son gelişmeler...