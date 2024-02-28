İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi

2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini merak ediyor. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...