İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi
Mart ayına az bir zaman kala Ramazan hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. "On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak?
2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini merak ediyor. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...