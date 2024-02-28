İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi

Mart ayına az bir zaman kala Ramazan hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. "On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak?

İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi - 1

2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini merak ediyor. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi - 2

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

İlk sahur, iftar ve teravih namazı ne zaman? Ramazan'ın 1. günü ne zaman? İşte 2024 Ramazan takvimi - 3

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

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