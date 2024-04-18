İlk saldırdı sonra tehdit etti: Yine tahliye oldu
Edirne'de doktor B.B.Ö.'ye saldıran ve ardından tutuklanıp hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye edilen Volkan Kuşçu, aynı hekimi bu kez sosyal medya üzerinden dizi repliğiyle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanmamıştı. Kuşçu, yine tahliye edildi.
Sağlıkta şiddet devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisi’nde kanser tedavisi gören Nazife Kuşçu, 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu.
Güvenlik görevlileri araya girerken hastane yönetimi beyaz kod bildiriminde bulundu.