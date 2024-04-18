İlk saldırdı sonra tehdit etti: Yine tahliye oldu

"TEHDİT ETMEDİM"

Duruşmada savunmasını yapan Kuşçu, darp olayının ardından ev hapsi cezası aldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından yeniden tutuklandığını söyledi.

Darp olayından dolayı pişman olduğunu söyleyen Kuşçu, sosyal medya paylaşımlarında ise doktor B.B.Ö.’yü tehdit etmediğini iddia etti. Kuşçu, bakmakla yükümlü 2 çocuğu olduğunu, tehdit gibi bir niyetinin olmadığını söyleyerek, "Ben elime hiç silah almadım, geçim derdine düşmüş bir insanım." dedi.