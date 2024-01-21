İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman geri döneceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. 19 Ocak gecesinde TSİ ile 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkan Alper Gezeravcı, 20 Ocak öğle TSİ öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı. Uzayda 13 farklı bilimsel deney yapacak olan Alper Gezeravcı'nın şimdi de dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? - 1

Dragon isimli kampülle uzay yolculuğunu tamamlayan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi araştırılmaya başladı. Uzaya giden ilk Türk olan ve adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı'nın uzayda hangi çalışmaları yapacağı ve geri döneceği tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? - 2

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatının Orlando açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor.

AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? - 3

UZAYDA NE GÖREVLER YAPACAK?

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

YAPILACAK 13 ÇALIŞMA İÇİN TIKLAYINIZ

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? - 4

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.


Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede? - 5

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEREDE?

Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS'in bulunduğu yörünge dünyanın 400 km yüksekliğinde yer almaktadır.

Yörüngede yaklaşık 27 bin 580 km/sa hızla hareket eden bu istasyon, her gün dünyanın çevresinde 15 tur atarken dünyadan çıplak gözle de görülebilmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER