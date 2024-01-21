İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman geri döneceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. 19 Ocak gecesinde TSİ ile 00.50'de uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkan Alper Gezeravcı, 20 Ocak öğle TSİ öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı. Uzayda 13 farklı bilimsel deney yapacak olan Alper Gezeravcı'nın şimdi de dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek, kaç gün kalacak? Uluslararası Uzay İstasyonu nerede?
Dragon isimli kampülle uzay yolculuğunu tamamlayan Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi araştırılmaya başladı. Uzaya giden ilk Türk olan ve adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı'nın uzayda hangi çalışmaları yapacağı ve geri döneceği tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.