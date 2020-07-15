İngiliz turistler Antalya'da

Pandemi sürecinde uçuş yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından İngiltere'den Antalya'ya 175 yolcu geldi.

DHA 15.07.2020 - 20:17

İngiliz turistler Antalya'da - 1
Corona virüs sürecinde uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının ardından İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak geldi.
İngiliz turistler Antalya'da - 2
İngiliz tur operatörü Jet2.com'un charter seferiyle Manchester'den 175 yolcusuyla havalanan uçak, saat 18.01'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
İngiliz turistler Antalya'da - 3
Pandemi sonrası Antalya'ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.
İngiliz turistler Antalya'da - 4
İngiliz turistler daha sonra tatilini geçirecekleri turizm tesislerine yola çıktı.
İngiliz turistler Antalya'da - 5
İngiliz turistler Antalya'da - 6
İngiliz turistler Antalya'da - 7
İngiliz turistler Antalya'da - 8
İngiliz turistler Antalya'da - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER