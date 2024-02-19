Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu

Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de kapalı bir otoparkta bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde bir kapalı otoparkta, plakası olmayan cipi fark etti.