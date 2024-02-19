Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu

Almanya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cip, Tunceli’de polis tarafından kapalı bir otoparkta bulundu. Çalıntı olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan cipi getiren iki kişinin, yurt dışında olduğu belirlendi.

Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu - 1

Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de kapalı bir otoparkta bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde bir kapalı otoparkta, plakası olmayan cipi fark etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu - 2

Şasi numarasından yapılan sorgulamada cipin Interpol tarafından arandığı ve çalıntı kaydı bulunduğu tespit edildi.

Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu - 3

İncelemede cipin Almanya’dan getirildiği ve otoparka bırakıldığı belirlendi.

Cipi getirdiği tespit edilen 2 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu - 4

Cip, emniyetin otoparkına çekildi.

DAHA FAZLA GÖSTER