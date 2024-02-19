Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de bulundu
Almanya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cip, Tunceli’de polis tarafından kapalı bir otoparkta bulundu. Çalıntı olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan cipi getiren iki kişinin, yurt dışında olduğu belirlendi.
Interpol’ün aradığı cip, Tunceli’de kapalı bir otoparkta bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde bir kapalı otoparkta, plakası olmayan cipi fark etti.