İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı için itfaiye ekipleri seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 1

Bahçelievler’de balkon kenarına çıkıp intihar etmek isteyen ancak daha sonra intihardan vazgeçen Tunuslu Radhouane Tayarı, ekipleri alarma geçirdi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 2

Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi. Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı.

Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 3

İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 4

Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 5

Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER