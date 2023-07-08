İntihardan vazgeçen Tunuslu mahsur kaldı
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı için itfaiye ekipleri seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.
Bahçelievler’de balkon kenarına çıkıp intihar etmek isteyen ancak daha sonra intihardan vazgeçen Tunuslu Radhouane Tayarı, ekipleri alarma geçirdi.
Olay dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı.