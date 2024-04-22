İntikam için eski sevgilinin evine onlarca sipariş gönderdi: "Herhalde piyango bize vurdu"

3 ilçedeki çok sayıda işletmeden sipariş verildiğini dile getiren Küçükoğlu, "Gelen siparişlerin hepsi çöp oldu. Burada 60-70 kurye gördüm. Her kuryede neredeyse 3-4 sipariş vardı. Yemeğinden içeceğine birçok sipariş verilmiş. Balçova ve Narlıdere'nin yanı sıra sistem otomatik olarak Güzelyalı'dan, Konak'tan kurye ataması yapmış. Oradan da kuryeler gelmiş. Yani çok ciddi bir yoğunluk vardı. Aracı kurum durumla ilgili hızlıca reaksiyon alamadı." diye konuştu.

Küçükoğlu, yaşanan olayla ilgili şikayetçi olmadığını belirtti.