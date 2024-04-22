İntikam için eski sevgilinin evine onlarca sipariş gönderdi: "Herhalde piyango bize vurdu"
İzmir'de ayrıldığı sevgilisinden intikam almak isteyen bir kişi, kapıda ödeme yöntemiyle 3 ilçeden yemek siparişi verdi. Olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkarken kız arkadaşı olduğu iddia edilen Banu K.'nın o adreste oturmadığı tespit edildi. Aynı adreste yaşayan tost büfesi işleten Hadi Küçükoğlu ise yaşanan olayda kendine ait iş yerinden de adresine tost siparişi verildiğini dile getirip "Herhanlde piyango bize vurdu." dedi.
Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'ta ismi öğrenilemeyen kişi, ayrıldığı kız arkadaşı Banu K.'nin adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.
Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için beklemeye başladı.