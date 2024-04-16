MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024)
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. İOKBS sınav giriş belgeleri 16 Nisan 2024 tarihinde erişime açıldı.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava günler kala İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Sınav Giriş Yeri Bilgileri online sistem üzerinden öğrenilebilecek.