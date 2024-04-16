MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. İOKBS sınav giriş belgeleri 16 Nisan 2024 tarihinde erişime açıldı.

MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024) - 1

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava günler kala İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Sınav Giriş Yeri Bilgileri online sistem üzerinden öğrenilebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024) - 2

MEB'den yapılan duyuruda; "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Giriş Belgelerinizi Kayıtlı Olduğunuz Okuldan alabilirsiniz." denildi.

MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024) - 3

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Sınav Giriş Yeri Bilgileri e-Devlet'e bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden erişime açıldı.

İOKBS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024) - 4

MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

MEB duyurdu: İOKBS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (Bursluluk sınav yerleri sorgulama 2024) - 5

İOKBS SONUÇ TARİHİ

İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak

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