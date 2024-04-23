İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

21 Nisan tarihinde yapılan 2024 bursluluk sınavının ( İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Bursluluk sınav soruları ve cevapları https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.

İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 1

İOKBS  ( İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılan duyuruda, A ve B soru kitapçıklarına yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 2

SORU-CEVAP DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu ve 810 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 887 okul ve 58 bin 655 salonda 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının  (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlanmıştır." denildi.

İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 3

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı) - 4

İOKBS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi. Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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