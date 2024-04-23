İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)
21 Nisan tarihinde yapılan 2024 bursluluk sınavının ( İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Bursluluk sınav soruları ve cevapları https://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.
İOKBS ( İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılan duyuruda, A ve B soru kitapçıklarına yer verildi.