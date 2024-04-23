İOKBS sınavı soruları ve cevapları yayımlandı (Bursluluk sınav soruları ve cevapları görüntüleme ekranı)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.