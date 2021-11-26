Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı

Irak'ın Musul kentinde bir gup öğrencinin açtığı restoranda robot garsonlar hizmet vermeye başladı. Büyük ilgi gören restorandaki robotlar, dijital ekrandan yapılan seçimleri müşterilere servis ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:38

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 1

'ın Musul kentinde bir grup ​​​üniversite öğrencisinin açtığı restoranda robot garsonlar işbaşı yaptı.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 2

Siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunan robotlar 15 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 3

Restorana gelen müşteriler, masalarda kurulan dijital menü sistemiyle siparişlerini mutfağa iletiyor.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 4

Mutfaktan çıkan yemekleri alan robot garson, servis edeceği masaya kadar ilerliyor.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 5

ÖNÜNE BİRİ GEÇTİĞİNDE KONUŞABİLİYOR

Restoran sahibi Rami Abdurrahman, Arap ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Irak'ta ilk kez uygulanan robot garson hizmetinin müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 6

Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan Abdurrahman, kendisi gibi üniversite öğrencisi birkaç arkadaşıyla bu işe girdiklerini belirtti.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 7

Robotun akıllı tabletle hareket ettiğini aktaran Abdurrahman, servis edeceği masaya kadar ilerlediğini ve önüne biri geçtiği zaman da konuşabildiğini kaydetti.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 8

Abdurrahman, restoranda ayrı bir bölüm ayırdıkları çocukların da burada akıllı tabletlerdeki oyunlarla vakit geçirme olanağı olduğunu ifade etti.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 9

ROBOT GARSONLAR MÜŞTERİ ÇEKİYOR

Restoranın müşterilerinden Selim Kado, robot garsonları merak ettiği için Musul'un bir ilçesinden özellikle buraya geldiğini söyledi.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 10

Uygulamayı yakından görmekten memnun olduğunu belirten Kaddo, "Robot garsonun restoranda dolaşması bile çok sıra dışı bir şey. Buraya gelen herkes sipariş vermeden önce telefonu eline alıp video çekmeye başlıyor" dedi.

Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 11
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 12
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 13
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 14
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 15
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 16
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 17
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 18
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 19
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 20
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 21
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 22
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 23
Irak'ın Musul kentindeki bir restoranda robot garsonlar işe başladı - 24

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