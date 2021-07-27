İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor

DHA 27.07.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 17:56
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti.
İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da sürüyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ile birlikte duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında incelemelerde bulundu.
Vali Bilmez, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirtti.
Şu an 3,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyleyen Bilmez, "13 bin metrelik duvar imalatı da tamamlandı. Hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmakta. Kara Kuvvetlerimiz, askeri birliklerimiz sınır güvenliği için bölgede hendek kazıyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı gerçekleştirildi. Bizim kulelerde termal kamera, radar ve sansür sistemi bulunmakta. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek" dedi.