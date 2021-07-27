İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor

Şu an 3,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyleyen Bilmez, "13 bin metrelik duvar imalatı da tamamlandı. Hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmakta. Kara Kuvvetlerimiz, askeri birliklerimiz sınır güvenliği için bölgede hendek kazıyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı gerçekleştirildi. Bizim kulelerde termal kamera, radar ve sansür sistemi bulunmakta. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek" dedi.