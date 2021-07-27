İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında İran sınırında 295 kilometrelik duvar olacak.

DHA 27.07.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 17:56

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 1

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti.

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 2
Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 3

İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da sürüyor.

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 4
Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları ise sürüyor.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 5
Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleriyle komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 6
Yurda yasa dışı yollarla geçişlerin sık sık olduğu sınır hattındaki duvarın tamamlanması halinde, kaçak göçmenlerin geçişlerinin önüne geçilmiş olacak.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 7
Duvar çalışmalarının yapıldığı sınır bölgesi 500 polisin yanı sıra Jandarma ve Hudut Birlikleri tarafından korunurken, havadan insansız hava araçları da sürekli denetimler yapıyor.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 8

SINIRA 58 GÖZETLEME, 45 HABERLEŞME KULESİ YAPILACAK

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ile birlikte duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirtti.

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 9
Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Bilmez, "Ağrı sınırından başlayarak şu an 64 kilometrelik modüler duvar inşaatımız devam ediyor. 3 yüklenici firma bu duvarı yapmakta, birinci, ikinci ve üçüncü etap şeklinde. Yıl sonuna kadar bu 64 kilometrelik duvarı bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 10

Şu an 3,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyleyen Bilmez, "13 bin metrelik duvar imalatı da tamamlandı. Hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmakta. Kara Kuvvetlerimiz, askeri birliklerimiz sınır güvenliği için bölgede hendek kazıyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı gerçekleştirildi.  Bizim kulelerde termal kamera, radar ve sansür sistemi bulunmakta. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek" dedi.

İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 11

2020'DE ENGELLEDİĞİMİZ VE YAKALADIĞIMIZ GÖÇMEN SAYISI 105 BİN

Göç baskının artması üzerine Kara Kuvvetleri tarafından bölgedeki askeri birliklere takviye gönderildiğini anlatan Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Sınır güvenliğini koruyan bütün güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. 2020 yılında sınır hattında engellediğimiz ve içeride yakaladığımız toplam göçmen sayısı 105 bin. 2019'da Van'ın her tarafında göçmen görmek mümkündü ama 2019'un Temmuz ayından itibaren kentimize giriş yapan göçmenler hakkında işlem yapılmakta ve müsaade edilmemekte ve son zamanlarda özellikle düzensiz göçmenlerin saklandığı yerleri takip etti. Van'da düzensiz kaçak göçmenleri önleyebilmek için tamamıyla bütün birimlerimiz seferber olmuş.”
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 12

KAÇAK GÖÇMENLER GENELDE SİSLİ HAVALARDA GEÇİŞ YAPIYOR

İran-Van sınır hattının her tarafından geçişlerin olabileceğini de söyleyen Vali Bilmez, "Askeri birliklerimiz özellikle sisli havalarda dere yataklarında denetimler yapıyor. Özellikle sisli havalarda İran tarafındaki köylerden buradaki köylere geçişler yapılıyor” diye konuştu.
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 13
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 14
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 15
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 16
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 17
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 18
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 19
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 20
İran sınırında kaçak geçişleri engellemek için beton duvar örülüyor - 21

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