İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir
Kocaeli’de 3 gün önce kaybolan, yapılan aramada içinde kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ün, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocukluk arkadaşı ile cesedi yok etmeleri için anlaştığı 5 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, Ör’ün cansız bedenine ise ulaşılamadı. Polis, cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi’nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 3 gün önce eve gitmeyip ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ör’ün otomobili dün Gebze’de boş bir arazide bulundu.
Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı.Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.