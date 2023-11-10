İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir

Kocaeli’de 3 gün önce kaybolan, yapılan aramada içinde kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ün, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocukluk arkadaşı ile cesedi yok etmeleri için anlaştığı 5 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, Ör’ün cansız bedenine ise ulaşılamadı. Polis, cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir - 1

Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi’nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 3 gün önce eve gitmeyip ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ör’ün otomobili dün Gebze’de boş bir arazide bulundu.

Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir - 2

Nurhan Ör’ün son olarak çocukluk arkadaşıyla İstanbul’da görüştüğü tespit edildi.

Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Nurhan Ör’ün arkadaşının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir - 3

ADAM TUTMUŞ

Nurhan Ör’ün ismi açıklanmayan arkadaşının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin, İstanbul’a çağırdığı Ör’ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle para karşılığı anlaştığını, bu kişilerin de cesedi Kartepe’ye ormana götürdüğünü söylediği ifade edildi.
İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir - 4

CESET ASİTLE ERİTİLDİ Mİ?

Bu ifade doğrultusunda polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada, Nurhan Ör’ün cesedine ulaşılamadı.

Polis cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde dururken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir - 5
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