İş insanı cinayetinde korkunç şüphe: Cesedi asitle eritilmiş olabilir

ADAM TUTMUŞ

Nurhan Ör’ün ismi açıklanmayan arkadaşının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelinin, İstanbul’a çağırdığı Ör’ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle para karşılığı anlaştığını, bu kişilerin de cesedi Kartepe’ye ormana götürdüğünü söylediği ifade edildi.