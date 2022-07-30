İş makinesi operatörü çamur altında kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 14:32

İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 1

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan 2 işçi, maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu şlam (bulamaç) altında kaldı.

İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 2

İşçilerden biri, göçüğün altında kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 3

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörüne ulaşılması için de AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 4
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 5
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 6
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 7
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 8
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 9
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 10
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 11
İş makinesi operatörü çamur altında kaldı - 12

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